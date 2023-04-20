رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء إيطاليا

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا جورجيا ميلوني، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

تسلم الرسـالة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال استقباله لوكا فيراري المبعوث الخاص لرئيس مجلس وزراء الجمهورية الإيطالية، بحضور لورينزو فانارا السفير الإيطالي لدى الدولة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق العلاقات بين الدولتين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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