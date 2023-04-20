رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان جهود التهدئة في السودان ووقف التصعيد

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تبادلا خلاله أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك .. سائلين المولى عز وجل أن يديم على البلدين وشعبيهما الخير واليمن والبركات وينعم عليهما مزيداً من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الأمن والسلام.

كما تطرق الاتصال إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها البلدان لتهدئة الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق ووقف التصعيد والعودة إلى الحوار واستعادة المسار السياسي وذلك في ضوء دعم دولة الإمارات ومصر الشعب السوداني الشقيق في جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في بلده.

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