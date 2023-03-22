رئيس الدولة ونائبه يهنئان أمهات الإمارات والعالم بيوم الأم

المصدر: دبي - البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وجميع الأمهات في الدولة والعالم بيوم الأم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على «تويتر»: «نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام، أمي و«أم الإمارات».. فاطمة بنت مبارك.. في يوم «الأم» كل الأماني والتهاني والدعوات لكِ ولأمهاتنا في الوطن الغالي والعالم».

كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على «تويتر»: «الأم رحمة.. الأم بركة.. الأم جنة.. الأم باب من أبواب السماء.. أمهات إماراتيات أصحاب تضحيات استثنائية اخترناهن لتكريمهن في شهر رمضان أمام مجتمع الإمارات والعالم.. مع إطلاقنا لمبادرة «من مثل أمي» ضمن مبادرات محمد بن راشد.. كل التوفيق للجميع».



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