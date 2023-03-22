محمد بن زايد: أمي وأم الإمارات نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام

المصدر: أبوظبي ـ البيان، وام

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والأمهات في الوطن العربي والعالم بيوم الأم، مؤكداً سموه أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام.وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام، أمي و«أم الإمارات».. فاطمة بنت مبارك.. في يوم «الأم» كل الأماني والتهاني والدعوات لكِ ولأمهاتنا في الوطن الغالي والعالم».

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية: «في يوم الأم.. تحية إجلال وتقدير، للأمهات في الإمارات والعالم.. الرمز الملهم للحب والتفاني والإخلاص».

وأضافت سموها - في كلمة لها بمناسبة يوم الأم -: «يسعدنا أن نحتفي بدوركن العظيم في رفعة الأوطان وتسطير التاريخ بقصص استثنائية ستظل شاهدة على مكانتكن وجهودكن في تربية أجيال تحمل معاني الحب والوفاء والقيم النبيلة، وتفخر بهويتها الوطنية، بما أسهم في صناعة قادة وشخصيات مؤثرة ازدهرت بها الإنسانية والمجتمعات وتقدمت بها الدول».

الشيخة فاطمة:

› في يوم الأم تحية إجلال وتقدير للأمهات في الإمارات والعالم

› نحتفي بدور الأمهات في رفعة الأوطان وجهودهن في تربية أجيال تحمل معاني الحب والقيم النبيلة

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