الملوك تقدّر عيال الملوك

المصدر: دبي - عبد المنعم الشديدي

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في رائعة شعرية جديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحمل عنوان «الملوك تقدر عيال الملوك» مهنئاً بها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين، بمناسبة فوزه ببطولة العالم لسباقات القدرة التي أقيمت في قرية بوذيب الدولية للقدرة في الختم في أبوظبي، بمشاركة 162 فارساً وفارسة، يمثلون 36 دولة حول العالم، حيث صاغها سموه بكلمات الشاعر والوالد والفارس والقائد الملهم، مسرجاً الحروف على صهوة الكلمات، ليمسك بناصية المقصد ويخوض بها سباقاً دائماً هو صاحب الرقم الأول في ميادينه.

فقد هنأ سموه الشيخ ناصر واصفاً إياه بمنزلة نجله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وهنا التعبير الصادق عندما يفرح الوالد بإنجاز ابنه.. التهاني لابننا نجل المليك.

فرائعة «الملوك تقدر عيال الملوك» عند صاحبها تشمل كل مناحي الحياة وليس الظفر فقط.

وعندما يطلب الأب من ابنه أن يكون كما يتمناه فارساً له صولاته في كافة الميادين هنا يكون الوصف وجدانياً أكثر منه أدبياً كونه مناجاة بين الأب والابن، ويعود سموه في قصيدته إلى النسب الطيب للشيخ ناصر ومرده «أبو سلمان» جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين منبع الطيب والجود.

وكما عودنا سموه بخبرته الطويلة في ميادين السباق والخيل فإنه لا يبخل بنصائحه على الشيخ ناصر مستهلاً قصيدته: فارس له بكل ميدان سلوك.. البطولة لك ومكسبها عليك.. وعشت يا ناصر بنصر يحتويك.

فمرحلة التصوير الفني والجمالي في الشعر هي حالة نادرة تحتاج قدرة شاعر ومهارة في اللغة وخصب خيال وفن التعبير عن حالته وسبكه للأبيات، متقمصاً الحالة ليس كسرد بل حالة معاشة تحتار فيها بالبطل وليس الخيال والمتُخيَّل، فسموه جمع الوجداني كونه الأب والظفر تشجيعاً للفارس والوصف بأخلاق الملوك، حيث تصبح الرائعة مذهبة تعلق على الصدور قبل أن تكون على الجدران.

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