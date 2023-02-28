تهانينا لمملكة البحرين

المصدر: د. عارف الشيخ

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نفتخر جميعاً بفوز مملكة البحرين الشقيقة بكأس بطولة العالم لسباقات القدرة، والحقيقة أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي البحريني مستشار الأمن الوطني، حقق إنجازاً تاريخياً دولياً كبيراً على مستوى سباقات القدرة التي أقيمت في 25 فبراير من عام 2023، وعلى أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة. لذلك استحق سموه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قصيدة بالمناسبة، وقصيدة صاحب السمو عن ألف قصيدة. نعم.. والشاعر الكبير الشيخ محمد بن راشد يعتبر البحرين هي الإمارات، والشيخ ناصر بن حمد هو الشيخ حمدان بن محمد، لذلك فإنه عندما كتب قصيدته كتبها وهي نابعة من قلبه لابن بار من أبنائه العزيزين فقال:

التهاني لإبننا نجل المليك

والملوك تقدر عيال الملوك

فوزك الباهر ترى ماله شريك

وإنته الساير على سيرة أبوك

جيت يا ناصر مثل ما آنا أبيك

فارسٍ له بكل ميدانٍ سلوك

يبدو من الأبيات أن الشيخ محمد بن راشد سرّ سروراً كبيراً بفوز الشيخ ناصر في هذا السباق الذي شارك فيه العرب والأجانب، والفوز بالمركز الأول كان تحدياً لدول كثيرة وفرسان عالميين كثيرين. لكن الشيخ ناصر بن حمد أثبت جدارته وتفوقه، فحقق حلماً من أحلام الشيخ محمد بن راشد وهو الفوز بالمركز الأول، رغم أن المسافة ليست بالقصيرة 160 كم، وأن عدد المشاركين لم يكن بقليل 126 فارساً وفارسة، ويمثلون 36 دولة من مختلف بلاد العالم. لقد أثنى الشيخ محمد بن راشد على الشيخ ناصر بن حمد بما يستحقه من الثناء، كيف لا وهو نجل ملك ينتمي إلى أسرة آل خليفة العريقة في الشهامة والبسالة والنبل والكرم. فالشيخ ناصر من جهة هو رياضي أصيل، وليس غريباً على رياضة القدرة الدولية والبحرينية، فهو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى. ومن ناحية أخرى فإنه حقق ما يؤكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دائماً وهو المركز الأول، والمركز الأول في نظر الشاعر الكبير الشيخ محمد بن راشد هو نقطة التحول، وهو الحد الفاصل بين أكون أو لا أكون. فالمركز الأول هو الذي يلفت الأنظار، ولا أحد يلتفت إلى المركز الثاني وما بعده، لذلك عبر الشيخ محمد بن راشد بالقول: جيت يا ناصر مثل ما آنا أبيك فارس. نعم هو يبغي من الشيخ ناصر أن يكون الأول دائماً، وعليه استحق لقب الفارس بالجدارة. والشيخ ناصر لو لم يكن صاحب مراس وخبرة بالخيول والمضامير، ما استطاع أن يحقق الفوز ويتصدر كل هؤلاء الفرسان أمام كل هذه التحديات. وبما أن الوالد يفرح بإنجازات ولده فإنه في ساعة الرضا يدعو له بالنجاح وبفوز أكبر مما حققه، وهذا ما لاحظنا على الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجاه الشيخ ناصر بن حمد، عندما قال في تهانيه له:

أسأل الله للمعالي يصطفيك

منه إن تطلب مطاليبٍ يجوك

هذا الدعاء يفهم منه القبول والرضا من ناحية، حيث إن سموه لو لم يكن مسروراً بإنجاز الفارس ناصر لما دعا له بهذا الدعاء الممزوج بالحب من أعماق قلبه. ومن ناحية أخرى كأن صاحب السمو يريد أن يوجه عنايته ونظرنا إلى أن التوفيق من الله، فاشكر يا أيها الفارس ربك الذي وفقك في هذه البطولة وأهّلك للحصول على المركز الأول. ثم قال سموه مكملاً أبيات قصيدته:

البطولة لك ومكسبها عليك

نلتها بأهلٍ لمكسبها غذوك

ولأبوسلمان دايم نحتريك

بش وجهه لي من أخلاقه ضحوك

عشت يا ناصر بنصرٍ يحتويك

وإنته عندي مثل حمدانٍ أخوك

تسلسل الشاعر الكبير الشيخ محمد بن راشد في إسناد الفضل والثناء إلى أهله، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل.

ففي البداية هنّأ وبارك للفارس، ثم أثنى وبارك لوالد الفارس، ثم شكر الله تعالى الذي أنعم على فارسنا بهذا الفوز الباهر.

وأكّد هذا المعنى ثانياً في الأبيات الثلاثة الأخيرة، عندما أشاد بدور الشيخ ناصر في إحراز هذه البطولة، لكن لم يتحقق ذلك الإنجاز لولا فضل والده الذي تربى في عزه، ونهل من أخلاقه، واكتسب خبرة في مدرسته، ولا سيما أن والده هو جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي لا تفارق الابتسامة قسائم وجهه.

وفي النهاية لخص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد القصيدة في البيت الأخير، وأوجز المعنى في قوله: وإنته عندي مثل حمدانٍ أخوك، وأعتقد أن هذا هو بيت القصيد، وهو العقد الفريد في القصيدة، إذ ليس عند الوالد أحد أغلى من ولده الذي من صلبه، فهو عندما شبه الشيخ ناصر بالشيخ حمدان، ألبسه وشاحاً آخر غير كأس البطولة الذي ناله يوم فوزه في بطولة القدرة. فشكراً لدولة الإمارات التي استضافت البطولة، وشكراً لمملكة البحرين، وشكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وشكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكل الحب والتقدير للفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

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