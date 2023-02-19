106 طائرات إغاثة من الإمارات وصلت إلى سوريا وتركيا تحمل 3014 طناً من المساعدات

المصدر: أبوظبي - وام

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واصلت الإمارات، لليوم الحادي عشر على التوالي، إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا، ضمن «عملية الفارس الشهم 2».

وبلغ عدد رحلات طائرات المساعدات التي تم تسييرها إلى سوريا (65) رحلة، حملت على متنها مواد إغاثية زنتها 2207 أطنان، إلى جانب (41) طائرة إلى تركيا، حملت على متنها 807 أطنان مساعدات، ليصبح إجمالي عدد الرحلات حتى الآن (106) رحلات، حملت (3014) طناً من المواد الغذائية والطبية وخيم الإيواء. وتواصل فرق البحث والإنقاذ الإماراتية، جهودها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ.

وبدأ الفريق الإماراتي في سوريا، تدريب عناصر من رجال الدفاع المدني السوري على المعدات الفنية المتطورة، التي أهدتها دولة الإمارات للدفاع المدني السوري، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

لمتابعة التفاصيل:



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