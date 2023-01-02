حمدان بن محمد: نستكمل إنجازات أسسها محمد بن راشد لمدينة تصنع المستقبل

المصدر: دبي- البيان -وائل نعيم

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وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رسالة نصية إلى فريق عمل حكومة دبي هنّأهم فيها بالعام الجديد، قائلاً: عام سعيد علينا جميعاً، نستكمل فيه معاً بناء ما حققته دبي في العام الماضي من إنجازات أسّس نهجها سيدي ومعلمي وقائدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمدينة لا تكتفي بتصميم المستقبل.. بل تصنعه. وخاطب سموه فريق عمل حكومة دبي: «فريقي المتميز، أنتم من ساهمتم في جعل دبي نموذجاً عربياً وعالمياً في الإدارة وتصميم توجهات المستقبل، فشكراً لإخلاصكم وتفانيكم، وشكراً لعطائكم». وأضاف سموه: «أمامنا فرص كثيرة، وطموحاتنا دائماً كبيرة، ونعمل على إنجازها معاً، فغايتنا الأسمى الاستمرار وبروح الفريق الواحد في تحقيق الأثر الإيجابي في حياة كل فرد في مجتمع دبي».

وتالياً نص الرسالة:

إخواني وأخواتي..

فريق عمل حكومة دبي،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عام سعيد علينا جميعاً بإذن الله، نستكمل فيه معاً بناء ما حققته دبي في العام الماضي من إنجازات أسّس نهجها سيدي ومعلمي وقائدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمدينة لا تكتفي بتصميم المستقبل.. بل تصنعه.

فريقي المتميز، أنتم من ساهمتم في جعل دبي نموذجاً عربياً وعالمياً في الإدارة وتصميم توجهات المستقبل، فشكراً لإخلاصكم وتفانيكم، وشكراً لعطائكم.

أمامنا فرص كثيرة، وطموحاتنا دائماً كبيرة، ونعمل على إنجازها معاً، فغايتنا الأسمى الاستمرار وبروح الفريق الواحد في تحقيق الأثر الإيجابي في حياة كل فرد في مجتمع دبي.

كل عام وأنتم ومن تحبون بخير وصحة وسلامة.

أخوكم،

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

حرص

وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على توجيه رسالة شكر وتقدير لموظفي حكومة دبي على إخلاصهم وتفانيهم وعطائهم، ومساهمتهم في جعل دبي نموذجاً عربياً وعالمياً في الإدارة وتصميم توجهات المستقبل، جرياً على عادة سموه في مطلع كل عام بتوجيه رسالة تبث الإيجابية في نفوس الموظفين وتحثهم على استمرار العمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في تحقيق الأثر الإيجابي في حياة كل فرد في مجتمع دبي.

استشراف وتطور

ويقود سموه فريق عمل حكومة دبي ومسيرة استشراف المستقبل وتطور العمل الحكومي في دبي، ويعتبر نهج وفكر سموه ملهماً لجميع الموظفين، إذ يترجم هذا النهج فلسفة المدرسة المتفردة في القيادة والإدارة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي نهل سموه منها الفكر القيادي في التخطيط الاستباقي والعمل الشمولي بروح الفريق الواحد لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، إذ تعتبر هذه المدرسة مصدر الإلهام لرؤية وخطط وطموحات الإمارة لتتبوأ الصدارة في مختلف المجالات في خارطة التنافسية العالمية.

ومع بداية كل عام تأتي رسالة سموه لموظفي حكومة دبي حاملة معها معاني كثيرة لعل من أبرزها مواصلة العمل المخلص والجاد لترسيخ مسيرة الريادة والتميز، والإسهام في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، إذ يحرص سموه على بث الطاقة الإيجابية في بيئات العمل في حكومة دبي وقيادة العمل بروح الفريق الواحد، وهذا التوجه انعكس إيجابياً على بيئة العمل في حكومة دبي وأسهم في رفع إنتاجية الموظفين وتحقيق الأهداف الطموحة التي تصبو إليها دبي في مختلف المجالات، ودائماً كانت توجهات ومبادرات ومتابعة سموه المباشرة لكافة الملفات الأساسية في الإمارة تمثل بوصلة تعزيز ريادة دبي عالمياً، ما أسهم في تجسيد رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إنجازات فعلية على أرض الواقع، وكان ولايزال عنوانها الأبرز سعادة الإنسان وتحقيق رفاهيته، والسعي إلى بناء مستقبل دبي بهدف الوصول بالإمارة إلى المراكز الأولى في جميع المجالات.

ترتبط قيادة سمو ولي عهد دبي وإلهامه لفريق عمله في حكومة دبي، والإشراف المباشر على وضع خطط التنمية الاستراتيجية الشاملة ومتابعة تنفيذها، بشكل وثيق في تحقيق هذه الإنجازات والاستمرار في صعود القمم التي تتطلع إليها قيادة إمارة دبي، بغية تحقيق التنمية المستدامة للإمارة، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي على صعيد الأعمال والتجارة والسياحة والمال والخدمات، والوصول بدبي إلى تصدر مراكز سباق الريادة العالمية.

ويقود سمو ولي عهد دبي رسم السياسات العامة لحكومة دبي في مختلف المجالات، وانعكس ذلك على المجتمع في إمارة دبي.

تطور مستمر

كما يحرص سموه على التوجيه الدائم لخطة عمل للمرحلة المقبلة من الإنجاز المتجدد لحكومة دبي، والعمل على تطوير الخطط الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، وتصميم خدمات الحكومة بما يواكب تطلعات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في شتى المجالات.

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