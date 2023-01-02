موظفون: رسالة حمدان بن محمد.. تأكيد على العمل بروح الفريق الواحد

المصدر: دبي- نورا الأمير- رحاب حلاوة- سعيد الوشاحي:

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ثمّن موظفون مواطنون ومقيمون ما حملته رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي وجهها لفريق عمل حكومة دبي بمناسبة العام الجديد من مضامين إيجابية، مؤكدين أنها تمنحهم حافزاً كبيراً للإقبال على العطاء والعمل، والمساهمة في تعزيز الحراك التنموي الذي تشهده الإمارة من خلال رفع كفاءة وجودة الأعمال والارتقاء بالقدرات واستدامة المسيرة بروح الفريق الواحد الذي يعتمد على تكاملية الأدوار وتوظيف وفرة الخيارات التكنولوجية في بيئة العمل، والمبادرة إلى طرح المبادرات والأفكار الريادية والمبتكرة، مؤكدين اهتداءهم بالمعاني التحفيزية والسامية التي تضمّنتها رسالة سموه وترجمتها إلى واقع ملموس.



خارطة طريق



وأكد سعيد علي نقيب رئيس نيابة في نيابة دبي أن رسالة سموه تعتبر بمثابة خارطة طريق لاستكمال النهج الذي تم رسمه في إمارة دبي، والذي يقود الجميع إلى بذل الجهود ومواصلة العمل الدؤوب لتعزيز مكانة دبي على خارطة الوجهات الأكثر تطوراً في جميع مجالات العمل، مشيراً إلى أن هذه الرسالة ليست موجهة إلى فرق العمل في حكومة دبي فحسب، بل لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة، لمواصلة حصد المكتسبات من خلال رفع سقف الطموحات ووضع الخطط واستشراف فرص وتحديات العام الجديد وما بعده لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



شحذ الهمم



من جهتها، قالت زينب خميس مدير قسم الاستراتيجية والتميز المؤسسي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن الرسالة تشحذ همم جميع العاملين في حكومة دبي مع بداية العام الجديد، لتقديم أداء أفضل في العمل، ونتعهد ببذل قصارى جهدنا لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها الدولة. ولفتت إلى أن الرسالة أشعرتهم بمزيد من الامتنان والولاء للوطن وقيادته الرشيدة التي تسخّر كافة الإمكانات للارتقاء بالقطاع الحكومي، وتعزز مسيرة الدولة المستقبلية نحو غد مشرق، آملة أن يكون العام الجديد حافلاً بالنشاط والعمل الدؤوب والمبادرات المتميزة، مؤكدة أن الرسالة تجدد ثقة القيادة الرشيدة فينا ما يحثنا على المزيد من التقدم والازدهار.



تحفيز



وقالت الدكتورة مريم علي الغاوي مديرة مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «إن رسالة سموه التي حملت الكثير من المعاني تؤكد على ثقة القيادة في فريق عملها وتحفز الفريق لبذل أقصى جهوده لمواكبة التطلعات في جعل دبي والإمارات على القمة».وتابعت: «في هذا العام الجديد نتطلع لبذل المزيد من أجل تحقيق أهداف دبي ورسم خارطة مستقبل تسير بنا إلى القمة، ومن هذا المنطلق نهنئ الإمارات قادة وشعباً متمنين لهم التقدم والازدهار، مشيرة إلى أن مستقبل الدولة امتداد لماضيها، وإنجازات دولتنا في تطور عاماً بعد عام، جعل الله عامنا الجديد عاماً مباركاً مثمراً».



حرص



وأكد محمد البدواوي موظف في بلدية دبي (مركز حتا) أن القيادة الرشيدة في إمارة دبي حريصة كل الحرص على تكريم جهود أبنائها، وفي هذا السياق، يأتي تواصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مع إخوانه لشكرهم وتكريمهم وتشجيعهم لاستمرارية العمل، فشكراً سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد هكذا يبدأ صباحنا بأغلى رسالة في العام الجديد من قائدنا، شكراً نعم نحن حقاً أسعد شعب.



منهج عمل



وتحدث أحمد الهاشمي عن الاهتمام المتواصل الذي يبديه سموه بفريق عمل حكومة دبي وتخصيصه لهم رسالة وصفها بأنها تحفيزية، مبيناً أن كلمة سموه تحمل العديد من مشاعر الفخر والتقدير لجهود العاملين ودفعهم إلى فتح آفاق الإنجاز والإبداع.



ثقة



بدوره، قال حمدي الشرقاوي: إن الرسالة تعكس ثقة سموه العالية بموظفي الحكومة المحلية وتقديره للإنجازات، التي تحققت على مدار السنوات الماضية عبر مسارات وظيفية متعددة، والتي جعلت من العمل الحكومي مثالاً يحتذى به عالمياً، مشيراً إلى أنها دافع لمضاعفة المجهودات، ومحفز لتخطي كل العقبات التي يمكن أن يواجهها الموظف في محيط عمله.



تفاؤل



واعتبر سامح مصطفى رسالة سموه حافزاً للبدء بتفاؤل وجهد في العام الجديد، واحتفاء بإنجازات العام الماضي، مشيراً إلى أن تقدير سموه يسهم في شحن الطاقات وتحفيز الموظفين على بذل المزيد من المجهودات، وإبداع الأفكار البناءة للتقدم كل في مجال عمله وتخصصه، للحفاظ على المكتسبات التي تم إنجازها، ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي تتطلع لها قيادتنا الرشيدة كي تبقى دبي دائماً في الصدارة.

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