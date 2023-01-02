مسؤولون: رسالة حمدان بن محمد حافز لدعم مسيرة الريادة

المصدر: دبي - البيان

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بمناسبة الرسالة التي وجهها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لموظفي حكومة دبي بمناسبة حلول العام الجديد، أكد مديرو ومسؤولو دوائر في دبي أن هذه الرسالة تعتبر تكليفًا لمواصلة العمل المخلص والجاد لترسيخ مسيرة الريادة والتميز، والمضي قدمًا برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والإسهام في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وجدّدوا العهد لسموه ولقيادتنا الرشيدة على أن يبقوا وموظفوهم، ومن جميع مواقع العمل، جنودًا متفانين في بناء هذا الوطن الغالي.وثمّن المسؤولون رسالة الشكر التي بعث بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأوضحوا أن الرسالة حافز متواصل لدعم مسيرة الريادة.

إلهام

قال معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «إن رسالة التهنئة بالعام الجديد التي وجهها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى فريق عمله بحكومة دبي بمناسبة بداية العام 2023، هي حافز متواصل لدعم مسيرة الريادة التي خطها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورفع للروح المعنوية لفرق العمل وتعزيز للإخلاص والتفاني».

وأضاف معاليه: «إن سموه قائد ملهم، وحرصه بداية كل عام للثناء على جهود جميع الموظفين الذين يعملون بروح الفريق الواحد هو تأكيد على قيادته الملهمة، وكلماته المحفزة تستوجب المزيد من العمل والعطاء والإنجاز لترسيخ مكانة دبي العالمية في شتى المجالات».

رؤية

وأعرب معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عن اعتزازه برسالة التهنئة إلى موظفي حكومة دبي، مشيرًا إلى حرص سموه الدائم على بث روح الإلهام ونشر مشاعر التحفيز وإرساء أسس الإبداع في موظفي الحكومة.

وقال معاليه: «نبارك لسمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالعام الجديد، ونجدد العهد لسموه ولقيادتنا الرشيدة على أن نظل دائمًا، نحن وموظفونا، ومن جميع مواقع العمل، جنودًا متفانين في بناء هذا الوطن الغالي».

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: إن القادة الاستثنائيين وحدهم يمثلون مصدر إلهام لشعوبهم، بتوجهاتهم السديدة، ورؤيتهم المستقبلية، وكلماتهم العميقة المؤثرة، وهذا ما لمسناه برسالة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي أوجزت بكلماته المحفزة، رحلة عام من العطاء والبذل والتميز، مهنئًا شعب الإمارات وكل من عمل بإخلاص وتفانٍ لخدمة هذا البلد المعطاء ولتحقيق ما فات من إنجازات ستبقى مخلدة في تاريخ دبي والإمارات، وهو ما أكد عليه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقوله «خلال رحلة إكسبو 2020 أظهرت الإمارات للعالم صورة مختلفة للإبداع لامست عقول وقلوب جميع فئات المجتمع وأثبت أبناء الإمارات قدرتهم على مواجهة الصعاب والتحديات».

وأضاف معاليه أن رسالة سمو ولي عهد دبي، مبعث ثقة وتقدير لموظفي حكومة دبي بوصفهم شركاء النجاح والعمل، ودافع للمضي قدمًا نحو المستقبل بخطى ثابتة وواثقة لبلوغ آفاق جديدة. وأضاف معاليه «إننا في القيادة العامة لشرطة دبي، نعتبر الرسالة تكليفًا لنا لمواصلة العمل المخلص والجاد لترسيخ مسيرة الريادة والتميز، والمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته».

تميز

وأكد معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن إمارة دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، باتت مدينة عالمية، لا تكتفي بتصميم المستقبل بل تصنعه، وتحقق الكثير من المنجزات، التي تجعل من دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وقال: تقدم قيادتنا الرشيدة، نموذجاً للتميز والإيجابية في إدارة فرق العمل، وهي حريصة على تعزيز التواصل الإيجابي مع الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وتقدير ما أنجزوه في العام الماضي، وحثهم على مضاعفة الجهد، لتقديم كل ما هو أفضل لسكان وزوار إمارة دبي.

وأضاف: رسالة سمو ولي عهد دبي، للموظفين، هي مصدر إلهام وتحفيز للموظفين على استكمال مسيرة الإنجازات والنجاحات التي تحققها إمارة دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، ستواصل مسيرتها في ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة المواصلات العامة، ومن أهم المشاريع التي سيجري العمل بها: استكمال تطوير محور الشندغة، وتطوير محور الشيخ راشد بن سعيد، وتطوير تقاطع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وكذلك تنفيذ الطرق الداخلية في عدد من المناطق السكنية، إلى جانب مواكبة التوجهات المستقبلية في مجال النقل، مثل تطوير وسائل النقل المرنة والمشتركة، ومجال تعزيز وسائل النقل المستدامة، والتنقل ذاتي القيادة للركاب ونقل البضائع وغيرها، وكذلك التركيز على توظيف التقنيات الحديثة التي يجري التركيز عليها وتحظى باهتمام القيادة الرشيدة، مثل الميتافيرس، والتحول الرقمي، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وغيرها.

شكر

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على رسالته المحفزة، التي تؤكد حرص سموه على بدء العام الجديد برسالة تبث الحماس في النفوس وتحفز فريق العمل بما تحمله من دلالات سامية وكلمات ملهمة تؤكد اهتمام حكومة دبي، تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجميع موظفيها وحرصها على تقدير جهودهم وإخلاصهم في العمل، وحثهم على مواصلة الجهود للحفاظ على المكتسبات ودفع عجلة الإنجاز وتحقيق التطلعات التي لا سقف لها للانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل وأن تكون المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم ونموذجاً يحتذى في جودة الحياة وريادة الخدمات. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، سنواصل العمل المخلص والجاد لنسهم في ترسيخ مكانة دبي كحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار ووجهة مفضلة للعيش والعمل وريادة الأعمال والسياحة». وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن هذا دأب القادة الأفذاذ الذين لا يألون جهداً في تعزيز ودعم منظومة العمل الجماعي، الذي أسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي حفزه على الإبداع، لافتاً إلى أن هذه الثقة ستنعكس على الإنجازات اللافتة التي ستحققها هذه المنظومة استجابة لتلك الثقة، وتلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة.وأضاف الهاجري: «في بلدية دبي، نعتبر هذه الرسالة تكليفًا لنا لمواصلة العمل المخلص والجاد لترسيخ مسيرة الريادة والتميز، والإسهام في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وإن رسالة سمو ولي عهد دبي، للموظفين مع انطلاقة عام 2023، تحمل في طياتها التفاؤل والأمل بمواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات التي تحققها إمارة دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي عوّدنا أن قاموسه لا يعترف بكلمة مستحيل». وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي: «نستقبل عامًا جديدًا مليئًا بالطموحات الكبيرة التي نتطلع لتحقيقها لتضاف إلى رصيد إنجازات حكومتنا الرشيدة التي عوّدتنا على الاستباقية في جميع المجالات وصولًا إلى الرقم واحد محليًا وعالميًا، واليوم نعاهد قيادتنا على تكثيف الجهود الأمنية وتطبيق أحدث الأساليب والأنظمة والابتكارات العالمية في مجال الدفاع المدني بما يسهم في رفاهية المجتمع وتحقيق الهدف المنشود وهو الاستجابة الصفرية لمنع وقوع الخطر، والحفاظ على مكانة دبي التي باتت واحدة من أهم الوجهات السياحية والاقتصادية بل وأصبحت مكانًا يقصده العالم للاستقرار فيه.

تثمين

وثمن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة العام الجديد، والتي تعتبر محفزًا ومحركًا لجميع موظفي حكومة دبي للعمل بكل جد وبذل المزيد من الجهود المضاعفة كفريق عمل واحد متكامل لتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي نموذجًا فريدًا ومتميزًا ورائدًا عالميًا في كل المجالات وأفضل المدن للعيش والعمل ومركزًا رئيسيًا للاقتصاد والتجارة.وأكد أن جمارك دبي أنهت عام 2022 بأداء قياسي في كل قطاعات العمل الجمركي، كما نجحت الدائرة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لترسيخ موقع دبي محورًا عالميًا في التجارة وزيادة المبادلات التجارية مع شركاء دبي التجاريين، كما استمرت في تطوير برامجها الذكية المتقدمة لتسهيل العمليات التجارية وتحقيق سعادة المسافرين، وأكد أننا نعاهد القيادة على مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية القيادة في العام الجديد.

ابتكار

وجدد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، العهد للقيادة الرشيدة، بتحقيق المزيد من الإنجازات، والتميز في العمل والابتكار، والاستمرار بالعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأثر الإيجابي في حياة كل فرد في مجتمع دبي، وأن تكون الموارد البشرية في حكومة دبي مثالًا يحتذى في الإبداع والتفاني والإنجاز خلال العام 2023. وقال إن موظفي دوائر حكومة دبي حريصون على استكمال ما حققته دبي في العام الماضي من إنجازات والتي وضع أسس نهجها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أجل مدينة لا تكتفي بتصميم المستقبل، بل تصنعه.

وأضاف أن موظفي دوائر حكومة دبي يقتدون بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، واضعين كلمات سموه نصب أعينهم ونبراساً يهتدون به، مجددين العهد أن يبذلوا كل ما بوسعهم حتى تبقى دبي دائمًا وأبدًا في المقدمة وصاحبة الرقم واحد.

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