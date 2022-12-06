محمد بن زايد وتميم بن حمد يبحثان تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك

المصدر: الدوحة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتنميته في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، وذلك في إطار أواصر الأخوة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على ترسيخها. جاء ذلك خلال المحادثات الرسمية التي عقدها الجانبان في الديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة. كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أهمية تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطلعاتها نحو التنمية والتقدم والرخاء.

ووصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الدوحة أمس، في زيارة رسمية إلى دولة قطر الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار حمد الدولي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

وجرت لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى الديوان الأميري.

وبعدها توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المنصة الرئيسية، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة قطر، وبعدها تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه.

ورحب أمير قطر خلال المحادثات الرسمية التي عقدها الجانبان في الديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة بصاحب السمو رئيس الدولة في بلده وبين أهله، وهنأه بمناسبة احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الــ 51، متمنياً للإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه، وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والدفع بها إلى مستويات أرحب.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لأخيه أمير قطر لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال الزيارة.

آفاق

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون المثمر، بما يعود بالخير والازدهار على البلدين، ويخدم مصالحهما المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأقام أمير قطر مأدبة غداء تكريماً لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

ودوّن صاحب السمو رئيس الدولة أمس في حسابه عبر «تويتر»: وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح، وسعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. حضر اللقاء والمأدبة الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم: سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وحضره من جانب دولة قطر كل من، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ.

وغادر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الدوحة بعد الزيارة الرسمية إلى دولة قطر الشقيقة. وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وداع سموه، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، بجانب عدد من الشيوخ.

اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز