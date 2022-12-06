رئيس الدولة: نجاح استضافة قطر بطولة كأس العالم فخر لجميع العرب

المصدر: أبوظبي - وام

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جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رعاه الله، التهنئة لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر والشعب القطري الشقيق بنجاح استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي يعد نجاحاً وفخراً لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي عامة، مشيراً سموه إلى أن نجاح دولة قطر في استضافة هذه الفعالية العالمية يجسد قدرة أبناء المنطقة والدول العربية على استضافة مختلف الأحداث العالمية وتنظيمها بنجاح وكفاءة كبيرين.

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