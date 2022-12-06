رئيس الدولة ورئيس إسرائيل يبحثان علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، يحضر خلالها «حوار أبوظبي للفضاء»، الذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء في العاصمة أبوظبي.

ورحب سموه خلال اللقاء بزيارة الرئيس إسحاق هرتسوغ إلى الدولة، والذي ترافقه خلالها حرمه السيدة الأولى ميشال هرتسوغ.

وبحث سموه والرئيس الإسرائيلي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل ومساراته نحو تعزيز التنمية والسلام والازدهار لما فيه الخير لشعوب المنطقة عامة.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى أهمية «حوار أبوظبي للفضاء» في تعزيز التواصل بين القوى الفاعلة والمؤثرة في قطاع الفضاء حول العالم وبحث فرص تطوير هذا القطاع وتحقيق مستهدفاته بما يخدم الإنسانية ويسهم في تعزيز جودة الحياة على الأرض، وأكد الجانبان في هذا السياق ضرورة تعزيز فرص التعاون المشترك في مجال الفضاء بين البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومحمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

وصول

وكان إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل وصل إلى البلاد أمس، للمشاركة في النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء الذي انطلقت أعماله برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في استقبال هرتسوغ لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي بحضور محمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

ويشارك رئيس دولة إسرائيل في أعمال النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء الأول من نوعه عالمياً، الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويستمر على مدار يومين بتنظيم من وكالة الإمارات للفضاء وبمشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع.

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