يد الخير الإماراتية تمتد بالعطاء إلى 4 دول

المصدر: دبي، أبوظبي- البيان ووام

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تواصل الإمارات مد يد العطاء والمساعدة للشعوب الشقيقة والصديقة، وامتدت يد الخير الإماراتية، خلال اليومين الأخيرين إلى 4 دول، حيث نفذت الإمارات، أول من أمس، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إغاثة عاجلة إلى السودان الشقيق. ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات في إقليم بلوشستان الباكستاني.

من جهتها أطلقت جمعية دار البر حملة إغاثة إنسانية عاجلة وشاملة تحت عنوان «الصومال.. همنا واحد»، للمساهمة في تلبية احتياجات الشعب الصومالي. وأعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن دعمهما المشترك لمشروع كبير في السنغال، لتعزيز البنية التحتية والاستجابة لحالات الطوارئ، بقيمة 540 مليون درهم.

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