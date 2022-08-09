مؤسسة خليفة الإنسانية ترسل مساعدات غذائية وطبية إلى السودان

المصدر: وام

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.. نفذت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إغاثة عاجلة شملت مساعدات غذائية وطبية إلى السودان الشقيق، تحتوي على 380 طنا من المواد الغذائية الأساسية و 4.5 طن من الأدوية، مخصصة للمتأثرين والنازحين بولايات دارفور.

وبالإضافة الى المساعدات الغذائية والطبية تم البدء بحفر عدد 8 آبار لاستخراج المياه الصالحة للشرب، 4 منها في شرق دارفور و 4 في غرب دارفور. وشملت المساعدات الغذائية مواد أساسية مثل الأرز والطحين والسكر والحليب والشاي والعدس، بالإضافة إلى منتجات للعناية الشخصية.

وقالت المؤسسة إن الاستمرار في تسيير المساعدات الغذائية والطبية إلى السودان، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة ويؤكد على العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين وحرص دولة الإمارات على مواصلة تقديم الإغاثة لآلاف النازحين الفارين من النزاع القبلي بولاية غربي دارفور.

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