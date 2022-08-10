حمدان بن زايد يوجه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من فيضانات بلوشستان بباكستان

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وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات في إقليم بلوشستان الباكستاني، وتقديم الخدمات الإنسانية لهم.

وبدأت الهيئة على الفور في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الإغاثي لتلبية احتياجات آلاف الأسر من الغذاء ومواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية الأخرى.

و استهدفت الهيئة بمساعداتها في هذه المرحلة أكثر المناطق تضررا من الفيضانات في الإقليم، خاصة محافظتي لازبيلا وجلمكسي.

و ستسير الهيئة في مرحلة لاحقة قوافل إغاثية الى المناطق الأخرى في الإقليم، سعيا منها لمساعدة سكانها على تجاوز ظروفهم الراهنة وتعزيز قدرتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها في مجالات الغذاء ومستلزمات الإيواء.

و حرصت الهيئة على تخصيص مساعدات تراعي احتياجات أكثر الفئات احتياجا مثل الأطفال و النساء و أصحاب الهمم و كبار السن و الشرائح الضعيفة ضمن برامجها الإنسانية لمساعدة المتضررين من الفيضانات.

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