محمد بن زايد: الإمارات باتت قوة لتحقيق التقدم والازدهار العالمي

المصدر: دبي ــ اليازية البدواوي، أبوظبي ــ البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة، أن جوهر الرؤية التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عند تأسيس الاتحاد، بدولة منفتحة تشرع أبوابها للجميع للتعلم والمساهمة والازدهار، بات أكثر وضوحاً وتجلياً الآن من خلال ما تحققه الدولة من تقدم وما ترسخه من مكانتها في عالم يمر بتحولات عميقة.

وأضاف سموه: «إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل هذه الرؤية بتشكيل القاعدة الاقتصادية الاستشرافية والشراكات العالمية التي جعلت من الإمارات قوةً لتحقيق التقدم والازدهار».

جاء ذلك في كلمة لسموه في التقرير السنوي لشركة «مبادلة»، أشاد سموه فيها بمساهمات الشركة وتأثيرها.

وحققت «مبادلة للاستثمار»، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، أداءً مالياً تاريخياً مع ارتفاع إجمالي دخلها الشامل إلى 122 مليار درهم في عام 2021، بالمقارنة مع 72 مليار درهم إماراتي عام 2020، وبلغت قيمة أصول المجموعة في نهاية العام 1045 مليار درهم بالمقارنة مع 894 مليار درهم عام 2020.

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