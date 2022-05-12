محمد بن زايد: «مبادلة» نموذج الاستثمار المسؤول وطنياً وعالمياً

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة، أن جوهر الرؤية التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عند تأسيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة، هو دولة منفتحة تشرع أبوابها للجميع للتعلم والمساهمة والازدهار، مشيراً إلى أن تلك الرؤية هي أكثر وضوحاً وتجلياً الآن من خلال تقدمنا المحرز، وكذلك مكانتنا في عالم يمر بتحولات عميقة. وأضاف سموه أن الإمارات، وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل هذه الرؤية بتشكيل القاعدة الاقتصادية الاستشرافية والشراكات العالمية، التي جعلت منها اليوم قوة لتحقيق التقدم والازدهار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في كلمة بالتقرير السنوي لشركة مبادلة، إن الشركة تأسست كمؤسسة حيوية للمساعدة في تحقيق هذه الإمكانات الوطنية، وإننا فخورون للغاية بأن تقاطعت استثماراتنا بشكل تقريبي مع كل جانب من جوانب النسيج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، مما هيأ الفرصة لإيجاد منصات ديناميكية لتحقيق الازدهار. وأوضح أن أحد المقاييس القوية التي تدل على تأثير شركة «مبادلة» يتمثل في حقيقة أن أنشطتها تتيح الفرصة بشكل مباشر أو غير مباشر لمواطني الدولة، وما يصل إلى 200 جنسية ممن جعلوا من الإمارات وطناً لهم، لأن يسهموا في مجتمعنا، وكذلك في تحقيق التقدم العالمي بممارسة أدوار مختلفة، بصفتهم باحثين، ورواد فضاء، وفنانين، ومعلمين، وأطباء، ومهندسين وتقنيين، وخبراء طاقة مستدامة، ورجال أعمال ناشئين.

وقال سموه إن التقدم المحرز حتى الآن يعني أننا على وشك أن نبدأ الآن فصلاً جديداً، حيث يتم حالياً إعادة ضبط ومعايرة شركة «مبادلة» وفقاً لإمكانات الدولة طويلة الأمد، مع التركيز على القطاعات التي ستعزز اقتصادنا القائم على المعرفة، وتمكين التقدم العالمي والحلول الرائدة للتحديات العالمية الحرجة، مثل الابتكار الصحي وحالات الطوارئ المناخية.

وأشار سموه إلى أن إنجازات الشركة خلال عام 2021 أظهرت التأثير الذي يمكن، بل ويجب أن يحدثه المستثمرون الذين يتحلون بالمسؤولية، في دفع عجلة التقدم على الصعيدين الوطني والعالمي، كما عبّر سموه عن شعوره بالامتنان العميق للالتزام الراسخ والثابت لموظفي شركة «مبادلة» الموهوبين، وللشركاء المتفانين داخل الدولة، والمنطقة، وخارجها.

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