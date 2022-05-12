منصور بن زايد: نستثمر في أساس التقدم العالمي وأنهينا عقدين بأداء رائع

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، أن سنة 2021 شكلت سنة مهمة لمبادلة، فقد أكملت بنجاح تحولها الاستراتيجي إلى «مبادلة 3.0»، مع إيجاد قيمة وإظهار مرونة وسط مناخ استثماري متزايد التعقيد.

وأضاف سموه في كلمة بتقرير النتائج المالية السنوية، أن الإنجازات البارزة عبر محفظة الطاقة، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الحياة والرعاية الصحية، والاتصالات والتصنيع المتقدم، أظهرت أن مبادلة تدير عملياتها بفعالية في طليعة قطاعات هي أساس التقدم العالمي وأساس النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات.

وقال سموه إن حكومة أبوظبي، بصفتها مساهماً في مبادلة، تؤمن بأن للمستثمرين العالميين دوراً حاسماً في تمكين القدرة على إزالة الكربون عبر مختلف الصناعات وضمان أمن الطاقة العالمي خلال الانتقال في عملية تحول الطاقة، مشيراً إلى أن تلك الحقيقة الملحة تنعكس في تحركات مبادلة وشركائها. وقال إن مجلس إدارة الشركة يرى أنها مسؤولية وفرصة مهمة للشركة، فيما تتجه الإمارات نحو صافي صفر انبعاثات بحلول 2050.

وقال سموه إن أداء عام 2021 كان طريقة رائعة أنهت بها مبادلة عقديها الأولين، ويمكن مشاهدة التأثير البشري لتلك السنوات العشرين في عديد المهنيين الذين باشروا وطوروا حياتهم المهنية مع مبادلة، والذين يتولون القيادة الآن في المراكز الحكومية وعلى نطاق الصناعة في الإمارات، وكخبراء استثمار على مستوى العالم. وشدد سموه على أن الشركة تتطلع إلى المستقبل بثقة، لأن لديها القيم والقيادة والشركاء لوضع معايير عالمية لكيفية قيام مستثمرين مسؤولين بدفع التقدم وخلق قيمة مشتركة.

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