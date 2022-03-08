تاريخ جديد يصنع الآن وحان للعرب أن يتقاربوا

المصدر: (دبي ــ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استنهض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمة العربية نحو التقارب والتعاون والاتفاق حتى يكون لهم وزن ورأي، مستشرفاً سموه أن تاريخاً جديداً يصنع في العالم الآن، وأن على العرب المسارعة لحجز مكانة لهم فيه.

وأكد سموه أن العالم يمر بمتغيرات كبيرة، وموازين جديدة، وتحالفات صعبة، ولن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة. ودوّن سموه على وسم «#علمتني_الحياة» قائلاً: «العالم يمر بمتغيرات كبيرة.. وموازين جديدة.. وتحالفات صعبة.. لن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة.. ألم يحن للعرب أن يتقاربوا.. ويتعاونوا.. ويتفقوا.. حتى يكون لهم وزن.. ورأي.. ومكانة في التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن».

اقرأ ايضاً

محمد القرقاوي: بتوجيهات محمد بن راشد القمة العالمية للحكومات تستضيف 15 منتدى عالمياً

القمة العالمية للحكومات تطلق شراكات استراتيجية

وزراء يؤكدون محورية القمة العالمية للحكومات في صناعة مستقبل القطاعات الحيوية

منصة للحوار وتبادل الخبرات واستشراف حكومات المستقبل

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز