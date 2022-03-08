القمة العالمية للحكومات تطلق شراكات استراتيجية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن فعاليات حوار القمة، أمس، عدداً من الشراكات الاستراتيجية لتنظيم مبادرات ومنتديات الدورة الثامنة للقمة التي تعقد 29 و30 مارس الحالي. ووقّع معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، شراكة استراتيجية بهدف تنظيم الدورة الأولى من قمة «إنفستوبيا» للاستثمار ضمن أعمال الدورة الثامنة للقمة العالمية للحكومات، وتجمع «إنفستوبيا» صناع القرار، وقادة القطاع الخاص، والمنظمات المجتمعية، والشركات الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم.

توفير

كما وقعت معالي عهود الرومي ومعالي شمّا بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، شراكة استراتيجية لاستضافة الدورة الأولى من الاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، ويهدف الاجتماع إلى توفير منصة للشباب العربي، وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار، والاستماع إلى تطلعاتهم وطموحاتهم نحو المستقبل.

تغيير

إضافة إلى ذلك، وقعت معالي عهود الرومي شراكة استراتيجية مع هاني أشقر الشريك المسؤول شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» الشرق الأوسط، لتنظيم النسخة الخامسة من جائزة أفضل وزير في العالم، التي تهدف لتكريم الوزراء الذين تمكّنوا من إحداث تغيير إيجابي في قطاعاتهم.

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