قائد عام شرطة عجمان يؤكد لـ "البيان" أهمية إعادة النظر في وضع مشرفات لطلبة الحلقة الثانية

المصدر: عجمان : اسامة أحمد

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أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي ، القائد العام لشرطة عجمان على أهمية إعادة النظر في قرار وضع مشرفات في الحافلات المدرسية للطبة في الحلقة الثانية بهدف تعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح الطلبة خلال رحلتي الذهاب والاياب ، لافتا إلى أن حوادث الدهس التي يروح ضحيتها الطلبة تدمي قلوب المجتمع ولابد من تضافر الجهود لوقف نزيف الدماء على الطرقات.

وقال القائد العام لشرطة عجمان في تصريحات خاصة لـ ( البيان ) تعليقا على حادثة دهس الطالبة الفقيدة شيخة حسن سالم والتي راحت ضحية الحادث امام بيتهم في عجمان قبل يومين ، وقوع هذه الحوادث مسؤولية جماعية ما بين الشرطة والتربية والتعليم وهيئات النقل المدرسي والأسرة، مشيرا الى أهمية التعاون ما بين الجهات المعنية للحد منها وحماية أراوح الطلبة جميعا.

وذكر أن وجود المشرفات في الحافلات المدرسية يعزز السلامة ومراقبة الطلبة داخل الحافلات وعند نزولهم وصعودهم للحافلات ، مؤكدا ان طلبة الحلقة الثانية بحاجة لوجود مشرفات ، إضافة الى تركيب مجسات لرصد الاجسام المتحركة حول الحافلة لتنبيه السائق وجود شخص حول الحافلة .

السلامة المرورية

وأكد القائد العام لشرطة عجمان على اهتمام وحرص الشرطة بتحقيق السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق وتنفيذ برامج توعية ومحاضرات لتثقيف سائقي الحافلات المدرسية ، قبل بداية العام الدراسي منذ سنوات طويلة وتطبيق مبادرات عديدة لرفع الوعي المروري بين طلبة المدارس بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات بهدف سلامة جميع الطلبة .

وطالب القائد العام لشرطة عجمان الهيئات التدريسية بضرورة القيام بتوجيه الطلبة في جميع المدارس بعدم قطع الطريق امام الحافلة المدرسية والمركبات الأخرى وانه يتوجب عليهم عبر الطريق خلف الحافلة للتمكن من رؤية المركبات القادمة من الاتجاه الأخر ، موكدا أهمية دور المدرسة في نشر التوعية المرورية ، كما ان الشرطة على استعداد دائم بتنظيم محاضرات توعية وثقيف مروري لطلبة المدارس والجامعات.

وأضاف بعد حادثة دهس الطالبة شيخة حسن ، تم ملاحظة انتظار أولياء الأمور أمام منازلهم عودة اولادهم من المدارس واستقبالهم ، موكدا ان هذا الأمر يعزز السلامة المرورية ومراقبة نزول الطلبة من الحافلات المدرسية ومؤشر جيد من الأسر ، كما يتوجب عليهم كذلك ارشاد الأبناء في كيفية العبور الامن للطرقات وغرس التوعية المرورية بينهم منذ الصغر.

وأكد أن الشرطة على استعداد تام التعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق السلامة المرورية وحماية الارواح ، لافتا الى أن الدولة في ظل القيادة الرشيدة وفرت كل السبل والدعم لتعزيز الأمن والأمان والسلامة لكافة أفراد المجتمع .

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