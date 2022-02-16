وفاة طالبة دهساً بعد نزولها من حافلة مدرستها في عجمان

المصدر: البيان

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توفيت طالبة تبلغ من العمر 12 عاماً من الجنسية الخليجية إثر تعرضها لحادث دهس من قبل سائق حافلة مدرسية من الجنسية الآسيوية بمنطقة الحميدية بعجمان.

وصرح سعادة المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير ادارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أنه فور تلقي غرفة العمليات للبلاغ في الساعة 3:48 مساء أمس الثلاثاء، والذي يفيد بوقوع حادث دهس طالبة من مدرسة أم عمار الحلقة الثانية، توجهت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف إلى الموقع وتبين أن الطالبة تعرضت لإصابة بليغة في الرأس وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها، كما تبين أن الحافلة بدون مشرفة.

وحول ملابسات الحادث قال المقدم سيف الفلاسي أن الطالبة بعد انتهاء الدوام المدرسي استقلت حافلة المدرسة وعند توقف الحافلة بجانب منزلها ونزولها من الحافلة تحركت من أمام الحافلة من اليمين إلى اليسار فقام سائق الحافلة بالتحرك من دون انتباه إلى الأمام مما أدى إلى دهسها ووفاتها إثر تعرضها لجروح بليغة في الرأس، وأكد سعادته أن سائق الحافلة تم توقيفه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعبر مدير ادارة المرور والدوريات عن أسفه البالغ لوفاة الطالبة مقدما تعازي القيادة العامة لشرطة عجمان إلى أسرتها وذويها، داعين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان على فقدان ابنتهم.

كما ناشد الفلاسي سائقي الحافلات بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية والانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق للحفاظ على سلامة أرواح الطلبة ووصولهم إلى منازلهم بأمان.

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