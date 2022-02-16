مدير «مرور عجمان» يكشف لـ "البيان" سبب حادث دهس الطالبة

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

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طالب المقدم سيف الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان بضرورة توفير مشرفات لطلبة الحلقة الثانية للصفوف من (5 إلى 8)، لتعزيز السلامة وحماية أرواحهم من مخاطر حوادث الدهس القاتلة.

وأوضح لـ «البيان»، بأن السبب الرئيسي وراء حادثة دهس الطلبة شيخة حسن في منطقة الحميدية ظهر اليوم هو الإهمال من السائق، متسائلاً عن غياب المشرفات خلال نقل الطلبات وحدهن من قبل السائق فقط ودون وجود مشرفة تراقب حركة صعود ونزول الطالبات والتأكد من سلامتهن خلال رحلتي الذهاب والإياب.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة عجمان تعمل جاهدة في سبيل تعزيز أمن وسلامة الجميع، حيث نفذت من سنوات طويلة برامج تثقيف وتوعية لسائقي الحافلات المدرسية، إضافة إلى برامج توعية بصورة مستمرة في مدارس منطقة عجمان التعليمية.

وأفاد بأنه تقرر تكثيف برنامج المحاضرات الخاصة بالتوعية المرورية للطلبة ولسائقي الحافلات من أجل تحقيق النقل الآمن، لافتاً إلى أهمية اليقظة والانتباه والتزام سائقي الحافلات المدرسية بإجراءات السلامة المرورية والتأكد من خلو الطريق من الطلبة ثم مواصلة المسار.

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