محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين

المصدر: دبي - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وفرنسا تسهم في تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون الذي يخدم مصالحهما المتبادلة.



وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها الجانبان ـ التالي:



مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة ووزارة الاقتصاد والمالية والانتعاش الفرنسية.. وقعها خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار، وبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.



ومذكرة تفاهم بين شركتي «مبادلة للاستثمار» و«BPI France».. وقعها خلدون خليفة المبارك ونيكو لادوفورك الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي أي» الفرنسية.



ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا.. وقعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.



واتفاقية تعاون بين «أدنوك» و«توتال للطاقة» وقعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية(أدنوك) ومجموعة شركاتها» العضو المنتدب لـ «أدنوك» ومن الجانب الفرنسي باتريك بوياني الرئيس التنفيذي لشركة توتال للطاقة.



وعقد بين «بروج» و«تيكنب» لبناء وحدة تكسير للإيثان على مستوى عالمي لتوسعة مشروع «بروج 4» وقعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها» العضو المنتدب لــ «أدنوك» وأرنو بيتون الرئيس التنفيذي لشركة تيكنب.



ومذكرة تفاهم بين «مصدر» و«إنجي» حول تحالف استراتيجي.. وقعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة شركة مصدر وكاثرين ماكجريجور الرئيس التنفيذي لشركة إنجي.



واتفاقية شراء طائرات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات و«Dassault Aviation» وقعها طارق الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة توازن الاقتصادي وإيريك ترابير الرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران.



واتفاقية بشأن تزويد معدات أسلحة رافال بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات وشركة «MBDA» وقعها طارق الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة توازن الاقتصادي وإيريك برينجر الرئيس التنفيذي لــ «MBDA».



واتفاقية شراء طائرات عمودية H225M وخدمات ذات الصلة بها بين وزارة الدفاع الإماراتية و«Airbus Helicopters» وقعها طارق الحوسني وبرونو إيفن الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص للطائرات العمودية.



ومذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.. وقعها محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لأبوظبي القابضة وبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.



والتعديل على الاتفاقية المبرمة بين حكومتي دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية بشأن متحف اللوفر أبوظبي والموقعة في 6 مارس 2007.. وقعها محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي عضو المجلس التنفيذي وروزلين باشلو وزير الثقافة الفرنسي.



و«خطاب نوايا» بشأن التعاون في مجال استكشاف القمر بين «مركز محمد بن راشد للفضاء» والمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا.. وقعها المهندس سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء وفيليب بابتيست رئيس المركز الوطني الفرنسي.



ومذكرة تفاهم بين «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» وشركة «الكتريسيتة دو فرونس» في مجال الطاقة النووية وقعها محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وجون بيرنارد لوفي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـلشركة الفرنسية.

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