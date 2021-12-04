ماكرون: انعقاد «إكسبو 2020 دبي» نجاح كبير للإمارات

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعادته بزيارة إكسبو 2020 دبي، واصفاً انعقاد الحدث العالمي في هذه الفترة بأنه نجاح كبير لدولة الإمارات.

وقال: تنظيم إكسبو 2020 دبي وسط التحديات العديدة التي تواجه العالم في الوقت الراهن، مثل «كورونا» وغيرها من القضايا، يمثل نجاحاً لدولة الإمارات.

جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي على هامش زيارته لإكسبو 2020 دبي، حيث تقدم بالتهنئة لقيادة دولة الإمارات على التنظيم الناجع للحدث العالمي.

وعن مشاركة فرنسا في إكسبو 2020 دبي، قال الرئيس ماكرون: «نحن فخورون جداً لوجودنا هنا، وأود أن أهنئ الفريق الفرنسي المشارك في المعرض، ونحن فخورون بتواجدنا هنا في هذه الفترة بالذات، لأننا بهذا التواجد ننقل قيمنا وتقدمنا وحريتنا ومعرفتنا للعالم، فهذه هي طريقتنا في التعامل مع المستقبل واحتضانه عن طريق تبني الابتكار والتأكيد على كرامة الإنسان، وهذا ما فعلناه عبر اللوفر أبوظبي وجميع الهيئات الفرنسية لدينا».

وأضاف: «سعيد وفخور للغاية لوجودي هنا».

وأعرب الرئيس الفرنسي عن تهنئته لدولة الإمارات العربية بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، وثمن الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز