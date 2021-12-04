محمد بن زايد: الإمارات وفرنسا تمضيان نحو تعميق مصالحهما وترسيخ الاستقرار بالعالم

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، في معرض «إكسبو 2020 دبي». ودون سموه عبر «تويتر»: «سعدت باستقبال صديقي إيمانويل ماكرون. أجرينا مباحثات بنّاءة حول علاقات البلدين وشهدنا توقيع اتفاقيات في العديد من المجالات. في إطار شراكتهما الاستراتيجية تمضي الإمارات وفرنسا نحو تعميق مصالحهما المشتركة وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة والعالم». (دبي - وام)

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأكدا حرصهما المشترك على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا، إضافة إلى توافق الرؤى بشأن أهمية دعم الحلول والمبادرات السلمية التي تهدف إلى ترسيخ أركان الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية.

ورحب سموه بزيارة الرئيس الفرنسي إلى الدولة، معرباً عن سعادته بتجدد اللقاء به في دولة الإمارات ما يؤكد الحرص المشترك على استمرار التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين الصديقين. ونقل سموه إلى الرئيس إيمانويل ماكرون تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته له بالصحة والسعادة ولبلده الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

وبحث سموه وإيمانويل ماكرون.. علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين وخاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والأمن الغذائي.. إضافة إلى المجالات الثقافية والتعليمية وغيرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وهنأ الرئيس الفرنسي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات حكومةً وشعباً بمناسبة احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي «عيد الاتحاد الــ50» متمنياً للدولة دوام التقدم والازدهار.. معرباً عن تطلع بلاده إلى آفاق جديدة وواعدة من التعاون والعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين ويدعم مساعي السلام في المنطقة.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في جناح دولة الإمارات في إكسبو 2020، الوفد الاقتصادي الفرنسي الذي يزور الدولة، وتبادل معهم الأحاديث حول العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وخاصة في جوانبها الاقتصادية والاستثمارية، والحرص المشترك على فتح آفاق جديدة واعدة لعلاقات البلدين لما فيها مصالحهما المتبادلة.

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