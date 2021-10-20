محمد بن زايد يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون الدفاعي

المصدر: أبوظبي ــ وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، علاقات الصداقة، وجوانب التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، خاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية. جاء ذلك، خلال استقبال سموه للفريق أول كينيث ماكنزي، أمس، في قصر الشاطئ.

من جهة ثانية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وقراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، برئاسة أحمد جاسم الزعابي.

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