محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية

المصدر: البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.

ويضم المجلس في عضويته سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائباً للرئيس، وأصحاب السعادة عبدالله سالم بن نصرة العامري، وأحمد محمد سالمين الخييلي، وعيسى عبدالله بن مسفر السويدي.

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