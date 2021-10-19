محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - في قصر الشاطئ - الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وبحث سموه والمسؤول العسكري الأمريكي خلال اللقاء .. علاقات الصداقة وجوانب التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية.

كما تناول الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي واللواء الركن صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة.

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