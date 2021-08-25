«حملة 100 مليون وجبة» تنجز توزيع 106 ملايين وجبة

المصدر: دبي ــ البيان

أنجزت «حملة 100 مليون وجبة»، الأكبر من نوعها بالمنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة ضمن العالم العربي وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، توزيع 106 ملايين وجبة من أصل 216 مليون وجبة تستهدف توزيعها على المحتاجين من الأفراد والأسر في المجتمعات الأقل دخلاً في الدول التي تغطيها عبر أربع قارات، فيما تواصل العمل على توزيع 110 ملايين وجبة متبقية بالتعاون مع شركائها من المؤسسات الخيرية والمنظمات الإقليمية والدولية.

ولتحقيق أهدافها بالوصول بالدعم الغذائي للمحتاجين والفئات الأقل دخلاً، وإيصال الطرود الغذائية للمستفيدين من أفراد وعائلات مباشرةً حيث يتواجدون، للمساهمة في تخفيف وطأة الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي عن أكبر شريحة ممكنة، تعاونت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية المنظمة للحملة مع شركائها في برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام لتأمين وصول الطرود الغذائية لمستحقي الدعم في الدول الثلاثين.

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