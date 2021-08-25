عطاء متواصل في موريتانيا والبرازيل وكوسوفو

المصدر: دبي - البيان

أتمّت حملة «100 مليون وجبة» حتى الآن عمليات توزيع الوجبات الغذائية في كلٍ من موريتانيا بواقع 4.5 ملايين وجبة والبرازيل بواقع 442 ألف وجبة وكوسوفو بواقع 145 ألف وجبة وإثيوبيا بواقع 604 آلاف وجبة.

وتواصل الحملة توزيع الوجبات خلال الفترة المقبلة في العديد من الدول، حيث أنجزت توزيع 3 ملايين وجبة من أصل 22.5 مليون وجبة مخصصة للتوزيع في لبنان، و3.3 ملايين وجبة من أصل 9 ملايين وجبة مخصصة للتوزيع في السودان، و6.9 ملايين وجبة من أصل 9 ملايين وجبة مخصصة للتوزيع في غانا، و3 ملايين وجبة من أصل 4.5 ملايين وجبة مخصصة للتوزيع في أوغندا، و3 ملايين وجبة من أصل 4.5 ملايين وجبة مخصصة للتوزيع في أنغولا.

تندرج حملة «100 مليون وجبة» ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية وهو أحد المحاور الرئيسية الخمسة التي تشكل مرتكزات عمل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتهدف الحملة إلى توفير الدعم الغذائي للمحتاجين وترسيخ معاني الأخوّة والتعاضد الإماراتي مع شعوب العالم لمواجهة تحديات الجوع وسوء التغذية، وخلق حراك وتفاعل مباشر مع التحديات الإنسانية، وتكوين شبكة دعم وتعاون بتكاتف الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال، لخلق أكبر منظومة مجتمعية على مستوى الدولة لتقديم الدعم الغذائي للفئات المحتاجة، وتكريس ثقافة العطاء والقيم الإنسانية التي تميز مجتمع الإمارات.

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