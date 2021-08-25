28 مليون وجبة في فلسطين

المصدر: دبي - البيان

وزعت الحملة في فلسطين 28 مليون وجبة بصيغة قسائم فورية في قطاع غزة ومختلف مناطق ومدن وقرى الضفة الغربية، بعد أن قدمت الحملة دعماً إضافياً في قطاع غزة تم تخصيصها للأفراد والعائلات الأقل دخلاً وللمتضررين من الأحداث الأخيرة التي شهدها القطاع في شهر مايو الماضي، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، لضمان الوصول إلى أوسع شريحة من الأهالي. كما أنجزت حملة 100 مليون وجبة، توزيع أكثر من 4.7 ملايين وجبة على اللاجئين في المخيمات في الأردن بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وبالتنسيق مع الهيئات المختصة في الأردن. وشملت مناطق التوزيع: مخيمات اللاجئين السوريين التي يعمل فيها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الأردن وهي مخيما الزعتري والأزرق.

واستكملت حملة «100 مليون وجبة» توزيع ما يعادل 6.5 ملايين وجبة بصيغة قسائم تموينية فورية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على اللاجئين في بنغلاديش، لتقديم الدعم الغذائي المباشر لهم في مخيمات اللاجئين الروهينجا المتواجدة في مدينة «كوكس بازار» على خليج البنغال، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية.

ومن قصص النجاح وصول الحملة إلى إفريقيا، وفتح آفاق خيرية وإغاثية جديدة في القارة التي تعاني الكثير من مجتمعاتها من أزمة الجوع والفقر، حيث تم توزيع 755 ألف وجبة في كلٍ من تنزانيا وكينيا والسنغال، على من هم في أمس الحاجة إلى مساعدات غذائية أساسية.

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