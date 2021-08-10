حاكم الشارقة يعيّن سلطان بن أحمد القاسمي نائباً للحاكم

المصدر: الشارقة ــ وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين نائب لحاكم إمارة الشارقة، ونص المرسوم على أن يُعيّن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائباً لحاكم إمارة الشارقة. كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسوماً آخر بشأن تعيين رئيس لمجلس النفط في إمارة الشارقة، نص على أن يُعيّن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيساً للمجلس.

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