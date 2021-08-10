سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بتعيين سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائباً لحاكم الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2021م، بشأن تعيين نائب لحاكم إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعيّن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائباً لحاكم إمارة الشارقة.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (26) لسنة 2021م بشأن تعيين رئيس لمجلس النفط في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعيّن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيساً لمجلس النفط في إمارة الشارقة.

مرسوم

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 2021م بشأن تعيين نائب لرئيس مجلس النفط في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعيّن الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائباً لرئيس مجلس النفط في إمارة الشارقة ويُرقّى إلى درجة رئيس دائرة.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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