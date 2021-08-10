شيوخ ومسؤولون: طموحات حاكم الشارقة لا سقف لها

المصدر: الشارقة ـ وام

هنأ شيوخ ومسؤولون بالشارقة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، بمناسبة الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعيينه نائباً لحاكم إمارة الشارقة، ورئيساً لمجلس النفط في الإمارة، مؤكدين أن مسيرة سمو الشيخ سلطان بن أحمد الرائدة أكدت أن طموحات سموه لا سقف لها.

وقال الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة إن هذا الاختيار يؤكد منهج إمارة الشارقة المتمثل في كون المسؤولية الفردية هي استحقاق للتجربة والمنجزات والتميز في الأداء فسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي صاحب تجربة متميزة.

وقال الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية «اعتدنا على القرارات الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة ويأتي قراره اليوم ليؤكد أن تطلع الشارقة نحو مستقبل مزدهر للتنمية المجتمعية يتحقق بفضل التوجهات الحكيمة نحو الإعلاء من شأن الكفاءات».

تهنئة

وهنأ اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة ونائبه وجميع منتسبي القيادة للثقة الكبيرة التي أولاها صاحب السمو حاكم الشارقة لسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي بتعيينه نائباً لحاكم إمارة الشارقة ورئيساً لمجلس النفط بالإمارة.

وأكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة أن سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي يعتبر أحد القيادات المؤثرة والفاعلة في المسيرة التنموية التي تقودها إمارة الشارقة.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مدير مؤسسة فن يأتي القرار انعكاساً للرؤية السديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة فكلّ من تعامل مع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي أدرك صفاته الحميدة وطباعه الأصيلة.

وقالت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية إن تعيين سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي في هذا المنصب الرفيع جاء في محله وتوقيته وهو ما عهدناه من صاحب السمو حاكم الشارقة ويعتبر خطوة عميقة واستراتيجية وضرورة حيوية... مؤكدة أن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي يعتبر أحد أبرز الشخصيات الداعمة لمختلف مبادرات وبرامج وفعاليات وأنشطة الهيئة.

وأشار سالم يوسف القصير رئيس هيئة تنظيم معايير العمل بالشارقة إلى الحكمة المعهودة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب.. مؤكداً أن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي هو من القيادات الوطنية المتميزة.

وأعرب الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث عن تقديره واعتزازه برؤية وحكمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة تعيين سموه لسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائباً لحاكم الشارقة.

وقال المهندس يوسف خميس محمد العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة إن القرار جاء في وقته المناسب وبعد العديد من النجاحات التي حققها سموه على مدى السنوات الماضية والتي جعلته يكتسب المهارات والخبرات العملية التي جعلته قادرة على حمل هذه الأمانة.

تتويج

وقال محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يأتي مرسوم اليوم تتويجاً لمسيرة حافلة قدمها سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي في عدد من مواقع المسؤولية التي تولاها طوال العقدين السابقين سواء في مجالات السياحة والترويج والإعلام والنفط.. وغيرها من المواقع المحلية والإقليمية.

وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة نحن إذ نهنئ سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي بهذه الثقة الغالية التي هو أهل لها فإننا نجدها مناسبة لنرفع لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة التهنئة والتقدير والامتنان على حرصه الدائم على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب سائلين المولى تعالى أن يوفق سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي في هذا المنصب الرفيع وأن يسدد خطاه في كافة المجالات والقطاعات لخدمة الإمارة الباسمة.

وقال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي إن المرسوم يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة لاسيما أن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي يلعب دوراً ريادياً في مسيرة نهضة الشارقة.

وقال محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي ساهم ومنذ اللحظة الأولى لإنشاء مؤسسة الشارقة للإعلام وقبلها مركز الشارقة للإعلام وصولاً لتأسيس مجلس الشارقة للإعلام في إرساء الدعامة الأولى لواقع إعلامي متطور ومبتكر في الإمارة.

وقال سالم عمر سالم مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر «أستطاع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي أن يحقق نجاحات مشهودة في مجالات مختلفة من العمل الحكومي ويمتلك خبرات وتجارب سوف تضيف للإمارة مكاسب جديدة على صعيد رسم الاستراتيجيات والتخطيط المستقبلي».

وأشار وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة إلى أن مرسوم صاحب السمو حاكم الشارقة الذي أصدره يعتبر قراراً صادف أهله وهو يعكس رؤية سموه وقدرته على قراءة الرجال ونحن على يقين أن سموه سيواصل مسيرة الإنجاز والرقي والتقدم التي حققتها الشارقة حتى أصبحت نموذجاً يحتذى.

وقال وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة إن القرار استمرار لمدرسة النجاح والإنجازات التي أرساها صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي تعلم ونهل منها سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي فن القيادة الحكيمة والرشيدة التي تعمل ليلاً نهاراً على مواصلة مسيرة الإنجازات في كآفة الميادين.

وقال عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف» العقارية، نهنئ سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي ونشيد بثقة صاحب السمو حاكم الشارقة، وإيمانه بجهود سموكم الحثيثة وخطواتكم الثابتة في تقدم مسيرة ونهضة الإمارة الباسمة وتحقيق المزيد من الإنجازات والقرارات.

الثقة إشادة بإسهامات سلطان بن أحمد

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن هذه الثقة إشادة بإسهامات سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، ورؤاه الثاقبة في ترجمة تطلعات الإمارة وصنع واقع مزدهر.

من جانبه أشار محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن مسيرة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، الرائدة أكدت أن طموحات سموه لا سقف لها، فبصماته المتميزة نجدها في جوانب عديدة تثري حياتنا.

وذكر عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن القرار، يأتي منسجماً مع الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو حاكم الشارقة لآفاق مستقبل إمارة الشارقة ومصلحة الوطن من خلال هذا الاختيار الصائب لشخصية وطنية قادرة بكفاءة على تحمل المسؤولية وتحقيق المزيد من الإنجازات والخير والعطاء تحت القيادة الرشيدة.

أيضاً قالت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، كلنا ثقة من أن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي سيواصل مسيرته القيادية سعياً نحو رفعة الوطن والمواطن.

وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن اختيار صاحب السمو حاكم الشارقة لسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائباً لحاكم إمارة الشارقة، اختيار صادف أهله، فقد أثبت سموه قدرته على تحمل المسؤولية والقيام بالمهام الوطنية بعزيمة قوية وإرادة صلبة ورؤية مستقبلية بعيدة.

وأضاف سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن هذا القرار سوف يعزز بلا شك مسيرة التنمية ونهج الريادة والتميز الذي سارت فيهما إمارة الشارقة منذ عقود.

أيضاً أكدت موضي الشامسي رئيسة إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أن القرار الحكيم ينبع من الرؤى الاستشرافية النيرة لسموه في تكليف القيادات الشابة بأدوار ريادية ودفعها قدماً إلى الأخذ بزمام المبادرة.

أيضاً هنأ محمد جلال الريسي المدير العام لوكالة أنباء الإمارات «وام» سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتعيينه نائباً لحاكم الشارقة.

ودون الريسي عبر «تويتر»: «خالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتعيينه نائباً لحاكم الشارقة ورئيساً لمجلس النفط في الإمارة، وإذ نثمّن الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو حاكم الشارقة، حفظه الله، لسموه، سموه شخصية عرفناها بالإنجاز والتميز والتواضع».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز