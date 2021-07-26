دبي تطلق «الكاتب العدل الذكي والإلكتروني» في التوثيقات والتصديقات

المصدر: (دبي - البيان)

دشنت محاكم دبي خدمة «الكاتب العدل الذكي والإلكتروني»، ضمن حزمة من الخدمات والمبادرات المعنية بتطوير منظومة العمل نحو التوجه الرقمي، والتي تحقق السهولة وسرعة وصول المتعاملين للخدمات في أي وقت ومكان، ومن دون أي قيود، ومن خلال عدة قنوات ذكية وإلكترونية.

وتتضمن الخدمة الذكية جميع خدمات الكاتب العدل، من التوكيلات والإقرارات والإنذارات العدلية، ومحاضر الاجتماع ووصايا غير المسلمين، والعقود بجميع أنواعها. وتشتمل الخدمة المؤتمتة بالكامل، على مراحل التسجيل وإدخال البيانات وإرفاق المستندات الداعمة للمحرر، ودفع الرسوم والتدقيق والتحقق من الصفة والأهلية، عن طريق الحضور الافتراضي أو الشخصي، إن تطلب الأمر، والتوقيع إلكترونياً، وتسلم المحرر المصدق. وتتم جميع هذه الخطوات إلكترونياً، من خلال أي جهاز إلكتروني.

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