طارش المنصوري لـ« البيان»: مسار سريع للدعاوى في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - رامي عايش

كشف طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي أن الدائرة ستفتتح في مقر انعقاد إكسبو 2020 مكتباً لتسجيل وإدارة الدعاوى المستعجلة للزوار والمشاركين، لتقديم الخدمات القضائية للمعنيين بسهولة وسرعة لا تتعارض مع العدالة الناجزة والدقة والحيادية.

وأضاف المنصوري رداً على سؤال لـ«البيان»: حول نوع الخدمة القضائية التي ستوفرها محاكم دبي في إكسبو واستعداداتها لذلك، قال: شكلت محاكم دبي فريق عمل بالتعاون والتنسيق مع منظمي «إكسبو 2020» لبحث فرص الشراكة، والتحاور وطرح الأفكار التي تدعم جهود الإمارة في إنجاح هذا الحدث العالمي بالشراكة بين القطاعات الحكومية المختلفة.

وأشار المنصوري إلى أن المحاكم بصدد افتتاح مسار سريع للقضايا من خلال قاعة مربوطة بمحاكم دبي لتقديم الخدمات والنظر في الدعاوى والطلبات عن بعد.

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