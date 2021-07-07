حمدان بن محمد: دبي تقود تعافي السياحة العالمية

المصدر: (دبي ـ البيان)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تقود اليوم حركة تعافي قطاع السياحة العالمي، ما يعد دليلاً واضحاً على قدرة الإمارة على تخطي كافة المواقف الاستثنائية وتجاوزها نحو تحقيق الطموحات التنموية الكبيرة التي حددتها القيادة الرشيدة للمستقبل.

وقال سموه، بمناسبة مرور عام على قرار استئناف دبي للرحلات الجوية واستقبال الزوار الدوليين اعتباراً من ٧ يوليو 2020 إن نجاح قطاع السياحة في دبي في استعادة أنشطته بقوة خلال فترة وجيزة يؤكد رسوخ أسس ودعائم القطاع وإمكانياته المتطورة، كما أنه دليل واضح على مدى مرونة اقتصاد دبي وقدرته على التكيّف مع المتغيرات العالمية مهما كانت سرعتها أو عمق تأثيرها.

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حمدان بن محمد: دبي تقود تعافي حركة السياحة العالمية

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