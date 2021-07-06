رحلة كل 21 دقيقة.. دناتا تتهيأ لصيف حافل في مطار دبي الدولي

المصدر: دبي - البيان

يتهيأ فريق دناتا لتقديم أفضل خدمة للمسافرين من وإلى وعبر مطار دبي الدولي خلال موسم الصيف الحالي، الذي يتوقع أن يكون حافلاً خصوصاً مع قيام الكثير من دول العالم بتخفيف قيود السفر واستئناف استقبال المسافرين الدوليين مجدداً وزيادة أعداد الرحلات.

وسوف يقدم موظفو دناتا المدربين تدريباً عالياً، البالغ عددهم 8500 موظف، أفضل مستويات الخدمة والسلامة إلى 85 ناقلة جوية وركابها عبر ثلاثة مبانٍ في مطار دبي الدولي، بما في ذلك المبنى 1 الذي أعيد افتتاحه مؤخراً لاستيعاب الارتفاع في حركة السفر.

وتتوقع دناتا أن يزيد عدد الرحلات القادمة إلى دبي من جميع أنحاء العالم، خلال أشهر الصيف الثلاثة (يوينو ويوليو وأغسطس) على 6300 رحلة. أي أن فرق دناتا سوف تتعامل مع رحلة واحدة كل 21 دقيقة.

ويختلف عدد الموظفين لخدمة الرحلات من طائرة إلى أخرى، حيث تحتاج طائرة البوينج 737 إلى 16 موظفاً في حين تحتاج طائرةA380 العملاقة إلى ما لا يقل عن 52 موظفاً يعملون بالتنسيق التام فيما بينهم. ويؤدي كل عضو ضمن فريق عمل دناتا دوره بدقة متناهية للتأكد من تجهيز الرحلات وخدمة الركاب والأمتعة والشحنات.

وقال جعفر داود، نائب رئيس أول دناتا لخدمات الناقلات الجوية في دبي: "إن عودة حركة السفر الدولي إلى سابق عهدها مؤكدة على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت. فالناس لا يستغنون عن السفر للالتقاء مع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم لأبعد طول غياب، كما ستستأنف الشركات معاملاتها خارج حدود دولها، وسيعود المستكشفون للسفر حول العالم. ونحن في كامل الجاهزية، بفضل فريق عملنا المتفاني، لمساعدة جميع الأفراد والشركات لإعادة التواصل عبر دبي ومراكزنا الأخرى من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم في كل مراحل السفر".

وتعمل دناتا باستمرار مع مطارات دبي لتوفير أقصى درجات السلامة للمسافرين طوال تواجدهم في المطار، بدءاً من كاونترات إجراءات السفر إلى الصعود إلى الطائرات. فقد تم تركيب حواجز زجاجية واقية على الكاونترات، وتعديل مناطق الانتظار لمساعدة الركاب على الالتزام بالتباعد الجسدي. ويشرف على إجراءات الصعود إلى الطائرات وكلاء دناتا الذين يرتدون معدات الوقاية الشخصية ويعملون على التحاق الركاب برحلاتهم تدريجياً وبأعداد محدودة.

وعززت دناتا كذلك خدمات تنظيف مقصورات الطائرات. وتتضمن العملية تنظيفاً شاملاً بمواد معقمة لجميع الأسطح. كما أن مواد التنظيف المستخدمة صديقة للبيئة ومعتمدة من السلطات المختصة، حيث ثبتت فعاليتها في قتل الفيروسات والجراثيم، كما أنها تترك على الأسطح طبقة واقية تدوم طويلاً ضد التلوث بالفيروسات والبكتيريا والفطريات. ويشرف على عمليات التنظيف والتعقيم فريق متخصص في مراقبة الجودة ومديرو الورديات.

وبالإضافة إلى خدمات المناولة الأرضية، توفر دناتا للمسافرين في دبي خدمة مبتكرة تتمثّل في إنجاز إجراءات السفر في المنزل وخدمة الاستقبال والمساعدة وخدمات الصالات من خلال "مرحبا"، جناح خدمات الضيافة في المطارات التابع للشركة. ويستمتع العملاء، بفضل حلول "مرحبا" المبتكرة بتجربة سفر آمنة وسلسة، تتضمن إنهاء إجراءات السفر بسرعة وسهولة في المنزل وإجراء فحوصات "كوفيد-19" وتوصيل أمتعتهم المعقمة إلى المطار الذي يسافرون إليه.

وتطبق "مرحبا" عدداً من الإجراءات لضمان سلامة العملاء خلال الجائحة، حيث يضع الوكلاء أقنعة الوجه والقفازات ويلتزمون بإرشادات التباعد الجسدي أثناء تعاملهم مع الركاب في المطار. كما يلتزم سائقو المركبات بإجراءات السلامة والأمان أيضاً، وتخضع جميع السيارات لعملية تعقيم شاملة بعد كل رحلة.

وأعادت "مرحبا" فتح صالاتها الأربع في مطار دبي الدولي. وتوفر جميع الصالات خيارات دفع بدون لمس، كما تخضع لعمليات تنظيف وتعقيم شاملة مع التركيز بشكل خاص على الأسطح المعرّضة للمس. ويمكن للمسافرين من كبار السن وأفراد أسرهم الاستمتاع بالخدمات في مناطق مخصصة لهم

وتقدم دناتا، المزود العالمي للخدمات الجوية والشريك الموثوق به لأكثر من 300 عميل من الناقلات الجوية، خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين في 35 دولة. وتعاملت فرق خدمات دناتا خلال السنة المالية 2020/ 2021، مع 290 ألف رحلة، وناولت 2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت أكثر من 17 مليون وجبة.

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