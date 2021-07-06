فلاي دبي تطلق باقات العيد بأسعار تبدأ من 1,425 درهماً

المصدر: دبي – البيان

أطلقت فلاي دبي باقات جذابة لعطلات عيد الأضحى المقبل. وتبدأ أسعار العروض الخاصة لجزر المالديف وسانتوريني وتبليسي وطرابزون ويريفان وزنجبار من 1,425 درهمًا للفرد، تشمل رحلات الطيران والإقامة في الفنادق ووجبة الإفطار. الباقات متاحة للحجز بحلول 10 يوليو 2021 وللسفر بين 16 يوليو و24 يوليو 2021.

وقال نيلسون ديسوزا، نائب الرئيس لعطلات فلاي دبي: "يشكل عيد الاضحى مناسبة للناس للسفر وقضاء الاوقات مع الأصدقاء والعائلات. نحن ندرك أنه مع متطلبات السفر المتغيرة، يبحث العملاء عن خيارات سفر أكثر مرونة وأمانًا. تتيح مجموعتنا الواسعة من العروض لعملائنا حجز باقات عطلات بأسعار معقولة مع راحة البال سواء كنت مسافرًا في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية للإقامة في فندق ثلاث نجوم أو اختيار مبيت مع الإفطار".

يريفان ابتداءً من 1,425 درهم للشخص

تعد يريفان العاصمة الأرمينية وجهة رائعة للاستكشاف. وتزخر المدينة الخلابة بالتاريخ والثقافة، إلى جانب الطعام الرائع وفرصة استكشاف ريفها الجميل. تشمل الحزم إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق ثلاث نجوم ووجبة إفطار وتذاكر عودة في الدرجة السياحية. جميع الأسعار على أساس مشاركة شخصين في نفس الغرفة.

تبليسي ابتداءً من 1,815 درهم للشخص

تجذب العاصمة الجورجية، تبليسي، الزوار منذ قرون. تقع هذه المدينة النابضة بالحياة والمليئة بالألوان في واد بين سلاسل جبال شمال وجنوب القوقاز، وتضم حي المدينة القديمة المليئة بالشوارع الضيقة ومنازل الحمامات الكبريتية والمباني ذات الشرفات الخشبية المنحوتة المميزة. كما أن جزءًا كبيرًا من تجربة الثقافة الجورجية يكمن في متعة طعامها الرائع.

تشمل الحزم إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق ثلاث نجوم ووجبة إفطار وتذاكر عودة في الدرجة السياحية. جميع الأسعار على أساس مشاركة شخصين في نفس الغرفة.

جزر المالديف من 4,049 درهم للشخص

لقضاء عطلة شاطئية مثالية، لا تنظر إلى أبعد من جزر المالديف بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الصافية. يمكنك الاسترخاء على الشاطئ أو الاستمتاع بالغطس بين الشعاب المرجانية أثناء الاستمتاع بالضيافة الدافئة الموجودة عبر الجزر.

تشمل الباقات إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق خمس نجوم، ووجبة إفطار، ومواصلات، وتذاكر عودة في الدرجة السياحية. جميع الأسعار على أساس مشاركة شخصين في نفس الغرفة.

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