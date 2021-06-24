محمد بن راشد: 100 يوم على «إكسبو دبي» محلقاً بالعالم في انتصاره على الجائحة

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدء العد العكسي للمئة يوم الأخيرة ما قبل انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، أول معرض دولي يتم تنظيمه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، وأول وأكبر تظاهرة عالمية من نوعها تقام حضورياً بعدما تصدرت الإمارات الجهود العالمية لاحتواء تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حيث سيفتح المعرض الذي يقدم تجربة غير مسبوقة في التفاعل الإنساني والتواصل الحضاري أبوابه لاستقبال ملايين البشر من كل أنحاء العالم في الأول من أكتوبر المقبل.

وغرّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه على موقع «تويتر» معلناً: «100 يوم على انطلاق أكبر تجمع ثقافي عالمي.. 100 يوم على اجتماع 192 دولة في دبي.. 100 يوم على انطلاق أكبر حدث دولي بعد الجائحة ليبدأ العالم مرحلة جديدة من تعافيه.. 50 ألف موظف أنجزوا 192 جناحاً.. و30 ألف متطوع في انتظار التحليق بالحدث.. أهلاً بالعالم في إكسبو 2020 دبي».

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