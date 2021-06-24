أيقونات دبي تحتفي بـ «العد التنازلي» بدء الحجز بفندق روڤ إكسبو

المصدر: دبي - البيان

مع تبقي 100 يوم على التقاء العالم في أكبر تجمع ثقافي وحدث عالمي، أضاء إكسبو 2020 قبة الوصل باستخدام تكنولوجيا العرض فائقة التطور.

واحتفاءً بقرب افتتاح أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أضاء أكثر من 250 جهاز عرض بالليزر قبة الوصل، وهي أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم، لتقدم عرضاً مبهراً.

إعمار شريك الضيافة

وتتواصل الاحتفالات هذا المساء، حيث تضيء مجموعة إعمار للضيافة، شريك إكسبو الرسمي لخدمات الضيافة والفندقة، برج خليفة الساعة 2020 بتوقيت دولة الإمارات.

وذكرت صفحة إكسبو 2020 دبي على موقع التواصل «تويتر»: في مسيرتنا نحو إكسبو 2020، لم يعد يفصلنا إلا 100 يوم للترحيب بالعالم في مكان واحد. ستة أشهر من تجارب لا تُنسى، وابتكارات تغيّر حياتنا، وأنشطة ترفيهية مفعمة بالتشويق، وغيرها الكثير، ابتداءً من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022.

إبداع البشر

ويقام إكسبو 2020 بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022، ليفتح أبوابه للترحيب بالزوار من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في صنع عالم جديد على مدى ستة أشهر من الاحتفال بإبداع البشر، وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافتهم.

ويلتزم إكسبو 2020 بالمساهمة في بناء عالم أكثر مساواة وعدلا وإنصافا للجميع، فيما يحافظ على سلامة الزوار، عبر اتباع أحدث التوجيهات الصادرة عن خبراء عالميين رواد في مجالات الطب، والعلوم، والصحة

وإكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويمتد موقعه على مساحة 4.38 كيلومتر مربع في "دبي الجنوب" قرب مطار آل مكتوم الدولي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز