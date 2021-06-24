"سيسكو" تؤكد جاهزيتها لإثراء الاتصالات البشرية والرقمية بـ«إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي – البيان

تستعد شركة سيسكو للتكنولوجيا، والتي تتعاون مع إكسبو 2020، لاستضافة حدث أكثر تميزاً وترابطاً من الناحية الرقمية، في تاريخ المعرض العالمي، باعتبارها الشريك الرسمي للشبكة الرقمية للمعرض، للترحيب بالزوار، واستقبالهم بأحدث الحلول الرقمية، مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحدث المنتظر. تُمثل بنية الشبكة الرقمية وحلول إدارة الأمن من سيسكو، والموزعة في موقع المعرض، أكبر مشروع للشركة في المنطقة حتى الآن.

وقال محمد الهاشمي - الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إكسبو 2020 دبي: «عند اختيارنا لشريكنا في أعمال الشبكة الرقمية، وضعنا في الاعتبار، أننا بحاجة لحدثٍ بمثل هذا الحجم، إلى جهة رائدة في مجال التكنولوجيا، لا تمتلك سجلاً حافلاً فحسب، بل تتفهم جيداً طموحاتنا وتُشاركنا حماسنا. وقد أثبتت سيسكو أنها امتداد حقيقي قوي لفريقنا. وبفضلها، وشركائنا الآخرين في مجال التكنولوجيا، نفخر بقولنا بكل ثقة اليوم، إن إكسبو 2020 دبي، جاهزة لاستقبال الزوار، وتقديم أكبر معرض متميز على مستوى العالم».

تجارب رقمية استثنائية

من جانبه، علّق شكري عيد - العضو المنتدب لمنطقة الخليج في سيسكو، بالقول: «نعمل عن كثب مع فريق إكسبو 2020 دبي، منذ عام 2018، ليس لتلبية التطلعات فقط، ولكن لنتجاوز التوقعات، ونقدم تجارب رقمية استثنائية، لملايين الزوار، خلال فترة الفعالية التي تستغرق 6 أشهر. تهدف تقنياتنا، التي تتماشى مع أهداف إكسبو، إلى دعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم قادة اليوم والغد، بالأدوات والرؤى الصحيحة، لخلق إمكاناتٍ جديدة». وأضاف: «نحن متحمسون لإثبات قدرات تقنياتنا العالية، ورؤية كيفية الاستفادة منها، وتوظيفها من قبل المنظمين، وأجنحة المعرض وزواره على حدٍ سواء».

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