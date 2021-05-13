محمد بن راشد: في حمى بوخالد وطننا بأمان ورايتنا في السماء

المصدر: دبي ــ البيان

أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قصيدة جديدة بعنوان «وارثْ وحارثْ»، تفردت بعمق مضامينها، وجمال معانيها، ولغتها الشعرية المسبوكة بألفاظ ودلالات نابعة من القلب، إذ ينوه فيها سموه بالصفات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأوصافه التي يدوي صداها في كل مكان، وتعلو على كل الأوصاف. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أن أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ورث صفات المجد عن المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن كان والده زايد تأتي إليه الدنيا كما يريد لها، فهو حامي حمى الدولة التي يشعر الجميع فيها بالأمن والأمان في ظل قيادته، وهو القدوة والنجم الذي نهتدي به في الأوقات الصعبة، وفي يمينه راية وطننا التي تظل، بقيادته الفريدة والفذة، شامخة في السماء.

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