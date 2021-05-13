محمد بن راشد: محمد بن زايد سبع الفلا وشيخ البلاد وفِتاها

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رائعة شعرية جديدة بعنوان «وارثْ وحارثْ» عبر«تويتر» و«إنستغرام»، حيث عبر سموه فيها عن عمق المحبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار سموه إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هو القائد حامي الوطن كما أنه المثال القدوة في الميادين الإنسانية والخيرية، وفي السماحة وصنع السلام.

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