محمد بن زايد: الناس تتبع القدوة وهدى المطروشي قدوة للآخرين

المصدر: (دبي ــ البيان)

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمواطنة هدى المطروشي، التي استطاعت أن تشق طريقها في مهنة «صيانة السيارات»، لتصبح صاحبة ورشة لإصلاح وصيانة السيارات. وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي، فاجأ فيه هدى، عن فخره بما تقوم به ابنة الإمارات، مقدماً لها كل الدعم في مسيرتها، ومتمنياً سموه لها التوفيق. وقال سموه: «منذ بدأ الكون والناس تتبع القدوة، وأمثالكم قدوة للآخرين، نحن نفتخر بهذه النوعية من عيالنا.. ونشجعكم ونقول لكم نحن معكم».

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