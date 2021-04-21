مزاد خيري عالمي لدعم «100 مليون وجبة»

المصدر: دبي ــ البيان

أطلقت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أمس، المزاد الفني الخيري الأكبر من نوعه، والذي تنظمه بالتعاون مع وكالات عالمية ومتخصصة، ويعرض أعمالاً فنية نادرة لفنانين مرموقين ومقتنيات شخصية لقادة عالميين ومشاهير ونجوم رياضيين يعود ريعها لدعم حملة 100 مليون وجبة، الحملة الأكبر على مستوى المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة عربية وأفريقية وآسيوية في رمضان.

وتطلق الحملة يوم 24 أبريل 2021 مزاداً فنياً خيرياً بحضور شخصي يعرض في دبي قطعاً فنية ومقتنيات نادرة تتصدرها قطعة من كسوة الكعبة المشرّفة ومقتنيات مقدمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

كما تضم معروضات المزاد مقتنيات شخصية لقادة عالميين ورسومات للرئيس الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، وأعمالاً فنية لفنانين مرموقين، مثل بابلو بيكاسو، وديفيد هوكني، وخوان ميرو، وسلفادور دالي، وهنري ماتيس.

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مبادرات محمد بن راشد تطلق مزاداً لدعم حملة 100 مليون وجبة

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