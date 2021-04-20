"مصرف أبوظبي الإسلامي" يقدّم مليون درهم تؤمّن مليون وجبة غذائية ضمن حملة "100 مليون وجبة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي" عن تبرعه بمليون درهم، أي ما يعادل قيمة المواد الغذائية الأساسية لإعداد مليون وجبة تُوزّع خلال شهر رمضان الكريم، ضمن حملة "100 مليون وجبة"، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في رمضان ضمن 30 دولة.

وتنظم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية حملة "100 مليون وجبة" هذا العام للوصول إلى ملايين المستفيدين من الأفراد والأسر المتعففة والجوعى والمحتاجين في 30 دولة في العالم العربي وقارتي أفريقيا وآسيا، وتأمين وجبات غذائية لهم تجسيداً لقيم العطاء والبذل في شهر الإحسان، وذلك بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية التي تنفذ الحملة، وبرنامج الأغذية العالمي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وعدد من المنظمات الخيرية والإنسانية، لضمان عملية توزيع مباشرة وسريعة لجميع المستفيدين.

وتستمر حملة "100 مليون وجبة" الأكبر والأولى من نوعها في المنطقة طوال شهر الصيام، وتستقبل مساهمات الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال داخل الدولة أو خارجها، إضافة إلى التبرعات الفردية من مجتمع الإمارات.

أخوّة وتكافل

وتجسد حملة "100 مليون وجبة" مضمون رسالة الدعم والتضامن الإنساني التي توجهها دولة الإمارات بتوفير 100 مليون وجبة بصيغة طرود غذائية تحتوي على المكونات الأساسية لإعداد 100 مليون وجبة.

توحيد الجهود

وقال حسن عبدالله الشامسي، المدير الإقليمي لمنطقة أبوظبي عضو مجلس الاستدامة في مصرف أبوظبي الإسلامي: "يسعدنا في مصرف أبوظبي الإسلامي أن نكون جزءاً من حملة "100 مليون وجبة"، وأن نساهم في مد يد العون للمحتاجين والأسر المتعففة في المنطقة العربية وقارتي إفريقيا وآسيا، والمساهمة في التغلب على تحدي الجوع في العالم. كما نفتخر بتوحيد جهودنا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية والجهات المعنية لدعم الجهود العالمية للحد من مشكلات الجوع في أكثر من 30 دولة حول العالم. ونتطلع لتقديم كافة الدعم اللازم تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في نشر الخير لاسيّما وأن المبادرة تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وانطلاقاً من حرص المصرف على إرساء أرقى معايير المسؤولية المجتمعية."

وجبات تقوت الملايين

ويتسع نطاق الحملة من "10 ملايين وجبة" في رمضان الفائت إلى "100 مليون وجبة" هذا العام، بهدف التخفيف من معاناة المحتاجين في 30 دولة والإسهام في تخفيف معاناة الجوع في المجتمعات الأقل دخلاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من دول العالم.

قنوات أربع للتبرع

يكلف تحدي القضاء على الجوع في العالم أكثر من 30 مليار دولار سنوياً، ويكلف إطعام وجبة واحدة لأي محتاج في إحدى الدول الثلاثين التي تستهدفها حملة "100 مليون وجبة" درهمًا واحدًا لا غير. وتبقى أبواب التبرع للحملة مفتوحة طوال شهر رمضان المبارك للتبرع بسهولة عبر إحدى قنوات الحملة الأربع المتمثلة بالموقع الإلكتروني 100millionmeals.ae، أو بالرسائل النصية القصيرة على أحد الأرقام المحددة بالتعاون مع شركتي "دو" و"اتصالات" والمعروضة على الموقع الإلكتروني للحملة، أو من خلال بالتبرع للحساب المصرفي الخاص بالحملة في بنك دبي الإسلامي على رقم الحساب (AE08 0240 0015 2097 7815 201)، أو بالتواصل مع مركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999 أو أيضًا بالمراسلة عبر البريد الإلكتروني: info@100MillionMeals.ae.





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