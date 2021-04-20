"هدى بيوتي" تتبرع بمليون درهم تعادل مليون وجبة لحملة "100 مليون وجبة"

المصدر: البيان الإلكتروني

تبرعت شركة "هدى بيوتي" العالمية، المتخصصة بمنتجات التجميل، بمبلغ مليون درهم لحملة "100 مليون وجبة"، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة عربية وآسيوية وإفريقية طيلة شهر رمضان.

ويمكن لمليون درهم أن توفر المكونات الأساسية لإعداد مليون وجبة طعام وتوزيعها ضمن "حملة 100 مليون وجبة" في المجتمعات الأقل دخلاً ذات القدرة الشرائية المنخفضة ضمن الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة من أجل تقديم الدعم الغذائي لمستحقيه في تلك المجتمعات طيلة شهر رمضان المبارك.

وتحقيقاً لأهداف حملة "100 مليون وجبة" التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، فإنها تتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومجموعة من المؤسسات الخيرية والإنسانية للوصول إلى ملايين الأفراد والأسر في أماكن تواجدهم.

وقالت هدى قطان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هدى بيوتي: "العام الماضي شهد الكثير من المعاناة في مختلف أنحاء العالم، ويشرفنا أن نساهم في حملة 100 مليونوجبة انطلاقاً من جوهر قيم شهر رمضان ودعماً لمجتمعنا العالمي."

تسهيل العمليات

وتنسق الحملة مع مختلف الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والخيرية والإنسانية في الدول التي تغطيها الحملة من أجل تسهيل العمليات اللوجستية وتسريع توزيع الطرود الغذائية التي توفرها لملايين المستفيدين لتسريع وصول الدعم الغذائي لهم أينما كانوا خلال الشهر الفضيل.

خيارات للمساهمات

ووفرت حملة 100 مليون وجبة 4 قنوات معتمدة لتسهيل المشاركة في الحملة والتبرع لها من جانب مختلف الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية وللأفراد والمؤسسات ومختلف مكونات مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص من داخل الدولة وخارجها لدعم المحتاجين بتقديم قيمة توفير الطرود الغذائية التي تساعدهم على إعداد وجبات الطعام.

وتفسح حملة "100 مليون وجبة" المجال للتبرع عبر قنوات الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae ، والتحويل المصرفي لحساب حملة 100 مليون وجبة في "بنك دبي الإسلامي"، ورقمه: (AE08 0240 0015 2097 7815 201)، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) عبر الأرقام الموضحة على الموقع الإلكتروني وذلك لمستخدمي شبكتي "دو" و"اتصالات" داخل دولة الإمارات، وكذلك تتيح الحملة إمكانية التبرع بالتواصل مباشرة مع فريق الحملة في مركز الاتصال على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني: info@100MillionMeals.ae





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